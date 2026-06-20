Хорен Байрамян покинул «Ростов» после 15 лет выступлений за клуб

Полузащитник Хорен Байрамян покинул ФК «Ростов» после 15 лет выступлений за дончан, перейдя в «Урал» из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ростовского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Ростов» Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

В составе «желто-синих» Байрамян выступал в Лиге Европы. В 2012 году выиграл Кубок Содружества с молодежной сборной России. С 2020 по 2023 год провел 22 матча и забил 2 гола за национальную сборную Армении. Финалист суперфинала Кубка России-2025.

Наталья Белоштейн