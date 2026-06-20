Ростовская область заняла седьмое место в РФ по объему строящихся частных домов

В мае 2026 года Ростовская область расположилась на седьмой строчке рейтинга регионов по общей площади частных домов, возводимых в сегменте ИЖС с использованием эскроу-счетов. Об этом свидетельствуют данные ДОМ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В регионе активно строятся 130 тыс. кв. м ИЖС. Средняя площадь одного дома составляет 102 кв. м, а его средняя стоимость — 6,3 млн руб.

Первое место в рейтинге заняла Московская область с площадью 582 тыс. кв. м. На втором месте Ленинградская область с 205 тыс. кв. м, за ней следует Татарстан (191 тыс. кв. м), Краснодарский край (189 тыс. кв. м) и Башкортостан (186 тыс. кв. м).

В мае по всей стране банки выдали 9,7 тыс. ипотечных кредитов на строительство и приобретение готовых частных домов на 47,4 млрд руб. С учетом начала строительного сезона этот сегмент продемонстрировал рост на 14% по числу кредитов. Из общего массива 3 тыс. кредитов на 19+,4 млрд руб. были направлены на строительство частных домов.

Наталья Белоштейн