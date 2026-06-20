Напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре бросил пиротехнику в помещение с детьми

Молодой человек, напавший с ножом на посетителей ТЦ в Краснодаре, перед этим бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра, следует из сообщения официального представителя МВД России Ирины Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Правонарушитель бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. Предварительно, пострадавших нет, сработала пожарная сигнализация», — отметила госпожа Волк.

По информации ведомства, сигнал о неадекватном поведении молодого человека поступил в полицию около 14:00 мск. Сообщалось, что нападавший нанес ножевые ранения нескольким посетителям и сотруднику охраны. Впоследствии одна из пострадавших скончалась от полученных травм по пути в медицинское учреждение.

Подозреваемым оказался местный житель 2007 года рождения. Благодаря действиям очевидца злоумышленник был задержан на месте происшествия до прибытия оперативных служб.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося и мотивы нападения. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Наталья Решетняк