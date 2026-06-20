Международный аэропорт Сочи 20 июня планирует обслужить 270 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Авиакомпании работают над корректировкой расписания. Суточный план на сегодняшний день: 131 борт на прилет и 140 бортов на вылет»,— уточнили в пресс-службе.

По состоянию на 14:00 мск аэропорт обслужил 46 прибывающих рейсов, которыми воспользовались более 6,7 тыс. пассажиров, и 52 вылетающих рейса, перевезших 7 тыс. человек.

В пресс-службе также отметили, что на запасном аэродроме по решению авиакомпании в настоящий момент остается одно воздушное судно. При этом четыре борта, ранее ушедшие на запасные аэродромы, уже успешно вернулись, прошли необходимое обслуживание и были направлены в пункты назначения.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов, а также о правилах переоформления и возврата авиабилетов через официальные каналы связи авиакомпаний и в кассах бронирования, расположенных в терминальном комплексе аэропорта.

Утром сообщалось, что в международном аэропорту Сочи утром 20 июня в общей сложности задерживаются 111 рейсов — как на вылет, так и на прилет.

Наталья Решетняк