Ярославский губернатор призвал не верить слухам о нехватке топлива

В Ярославской области в большинстве сетей АЗС доступны все виды топлива. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Вижу много сообщений в социальных сетях про обеспечение топливом. Давайте оперировать фактами, а не слухами. Сегодня с утра провели объезд нескольких десятков автозаправочных станций в Ярославле. В большинстве сетей все виды топлива доступны»,— написал губернатор.

По словам Михаила Евраева, на отдельных АЗС временно отсутствуют некоторые марки топлива. Он связал это с тем, что руководство заправочной сети не сумело вовремя организовать поставки.

«Если кому-то хочется потратить свои деньги и хранить дома бензин, то тоже никаких ограничений по объему покупок нет. Можно купить сколько хотите»,— написал Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по данным на 15 июня бензин в Ярославской области стал самым дешевым в ЦФО.

Антон Голицын