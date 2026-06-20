Ярославский губернатор призвал не верить слухам о нехватке топлива
В Ярославской области в большинстве сетей АЗС доступны все виды топлива. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Правительство Ярославской области
«Вижу много сообщений в социальных сетях про обеспечение топливом. Давайте оперировать фактами, а не слухами. Сегодня с утра провели объезд нескольких десятков автозаправочных станций в Ярославле. В большинстве сетей все виды топлива доступны»,— написал губернатор.
По словам Михаила Евраева, на отдельных АЗС временно отсутствуют некоторые марки топлива. Он связал это с тем, что руководство заправочной сети не сумело вовремя организовать поставки.
«Если кому-то хочется потратить свои деньги и хранить дома бензин, то тоже никаких ограничений по объему покупок нет. Можно купить сколько хотите»,— написал Михаил Евраев.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что по данным на 15 июня бензин в Ярославской области стал самым дешевым в ЦФО.