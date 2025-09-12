Ярославский бензин оказался самым дешевым в ЦФО

Средняя стоимость бензина в Ярославской области по данным на 8 сентября оказалась ниже, чем во всех других регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Данные публикует Росстат.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя цена в Ярославской области составила 59,82 руб., в среднем в ЦФО — 63,09 руб., в России — 62,61 руб. Самый дорогой в ЦФО бензин в Воронежской области — 64,57 руб.

Кроме того, ярославский бензин — в числе самых недорогих в России. Дешевле топливо лишь в Татарстане (58,20 руб.), Курганской области (57,96 руб.), Челябинской области (59,28 руб.), Алтайском крае (59,05 руб.), Кемеровской области (59,31 руб.), Омской области (57,97 руб.) и Томской области (59,55 руб.).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что за последнюю неделю в Ярославской области бензин подорожал в среднем на 10 копеек.

Антон Голицын