В Краснодарском крае объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов

Экстренное предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действует в Краснодарском крае. Соответствующее оповещение от системы РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) поступило в 13:12 по московскому времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Граждан призывают сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендовано избегать открытых пространств и в случае включения сирены незамедлительно проследовать в ближайшие безопасные места.

Ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 187 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. БПЛА сбиты над Белгородской, Курской, Тульской, Брянской, Липецкой, Ростовской, Астраханской и Воронежской областями, а также над Республикой Крым, Краснодарским краем и над Московским регионом. Кроме того, перехваты осуществлялись над акваториями Черного и Азовского морей.

UPD: спустя час сняли режим беспилотной опасности

Наталья Решетняк