«Суточно.ру»: Сочи стал самой востребованной локацией на курортах Кубани

Спрос на аренду жилья на курортах Краснодарского края за год вырос на 22%, при этом самой популярной локацией у туристов остается Сочи, включая Адлер и Сириус. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вслед за Сочи в тройку самых востребованных курортов вошли Геленджик и Анапа. Также высоким спросом пользуются Лазаревское, Дагомыс, Ейск, Новороссийск, станица Голубицкая и село Кабардинка. Кроме того, аналитики зафиксировали рост интереса к отдыху в Дивноморском, Архипо-Осиповке и Витязеве — в среднем на 15–20% в зависимости от направления.

По данным экспертов, наибольшая доля бронирований на курортах края приходится на июль. Чаще всего туристы арендуют жилье на восемь суток, отдавая предпочтение отелям, однокомнатным квартирам и студиям. При поиске жилья путешественники прежде всего обращают внимание на близость к морю, наличие Wi-Fi, кондиционера, отдельных спален, балкона и парковки.

Наталья Решетняк