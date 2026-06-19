Краснодарский край вошел в топ-10 регионов РФ по страхованию яровых

Краснодарский край попал в топ-10 регионов России по страхованию урожая яровых в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА).

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Застрахованная площадь яровых культур под урожай в текущем году на Кубани составил 131 тыс. га, что является седьмым показателем во всей стране. Данные актуальны на 1 июня 2026 года.

Общая площадь застрахованных яровых культур в России в период с января по май этого года выросла на 3% по сравнению с показателями прошлого года. Она составляет 3,7 млн га. Наибольшее количество земель под яровые застраховано в Алтайском крае, Омской области и Татарстане.

Краснодарский край, Ставрополье, Ростовская и Амурская области вошли во вторую пятерку рейтинга.

По словам президента НСА Корнея Биждова, договоры на страхование яровых заключены в 56 регионах страны. Посевная еще не закончена в связи с погодными условиями.

Кристина Мельникова