Угроза атаки БПЛА отменена в Сочи
В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников вечером 19 июня, сообщил глава курорта Андрей Прошунин.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Угроза атаки БПЛА на территории Сочи действовала в течение 45 минут. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что в настоящее время опасности для жителей и гостей Сочи нет.
В случае обнаружения подозрительных объектов граждан призвали незамедлительно обращаться в 112. К обломкам БПЛА запрещается подходить близко, так как они могут представлять угрозу для жизни.