Угроза атаки БПЛА отменена в Сочи

В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников вечером 19 июня, сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Угроза атаки БПЛА на территории Сочи действовала в течение 45 минут. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что в настоящее время опасности для жителей и гостей Сочи нет.

В случае обнаружения подозрительных объектов граждан призвали незамедлительно обращаться в 112. К обломкам БПЛА запрещается подходить близко, так как они могут представлять угрозу для жизни.

Кристина Мельникова