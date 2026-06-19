В Лоо задержали серийного похитителя алкоголя

Полицейские Лоо задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в похищении крепкого алкоголя. Об этом сообщили в полиции Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, гражданин дважды выкрал из сетевого магазина по две бутылки водки, нанеся общий ущерб порядка 1 тыс. руб. Сотрудники магазина пытались его остановить, но оба раза мужчина скрывался.

Оперативники пункта полиции Лоо изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. Местного жителя задержали на одной из улиц.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела. Ему может грозить наказание до четырех лет лишения свободы.

Кристина Мельникова