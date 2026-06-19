В Ярославле могут заработать российские электромобили «Атом»

Российские электромобили «Атом» производства компании «КАМА» (в числе акционеров — «КамАЗ») могут появиться в Ярославской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков.

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Господин Хохряков рассказал, что представители компании приехали в Ярославль на электромобиле. На Советской площади он был протестирован, в том числе зампредом.

«Удивительная маневренность — слегка повернул руль, и машина сразу откликается. Двери открываются по нажатию на кнопку, внутри сенсорный дисплей. Выглядит очень современно»,— отметил Денис Хохряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Хохряков

Фото: Денис Хохряков, Вконтакте Денис Хохряков

Фото: Денис Хохряков, Вконтакте

Он сообщил, что у компании есть предложения по использованию электромобиля в регионе, в частности в качестве каршеринга, для аренды на деловые и туристические поездки.

«Договорились, что инвесторы проработают финмодель, а со стороны области поможем организационно, административно. Очень может быть, что "Атомы" скоро станут привычной частью улиц и дорог региона»,— написал зампред.

В «Атоме» предусмотрен 204-сильный электромотор на задней оси, который позволяет электрокару ускоряться до 100 км/ч за 8 сек. и развивать максимальные 170 км/ч. Новинка сможет проехать до 500 км на одной зарядке. Полная стоимость автомобиля — 3,9 млн руб. О старте производства серийных машин компания еще не объявляла.

Алла Чижова