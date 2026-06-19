На Кубани за пять лет благоустроили 858 общественных территорий

На Кубани за последние пять лет благоустроили 858 общественных территорий, из которых 672 проекта реализовали в сельской местности. С 2018 года победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 28 инициатив из 17 муниципалитетов Краснодарского края. На их реализацию регион привлек более 2,3 млрд руб. федерального финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Вопросы развития городской среды, подготовки управленческих кадров и повышения инвестиционной привлекательности муниципалитетов обсудили на заседании Совета по местному самоуправлению в Совете Федерации. Темы, вошедшие в повестку, остаются актуальными и для Краснодарского края и находятся на постоянном контроле Законодательного собрания региона.

Председатель профильного комитета Совета Федерации Андрей Шевченко отметил, что после расширения числа участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды у малых поселений появились дополнительные возможности для развития территорий и модернизации инфраструктуры.

В Краснодарском крае продолжают благоустройство общественных пространств, строительство и модернизацию объектов социальной инфраструктуры. Эти вопросы ранее обсуждали во время отчетных мероприятий, посвященных итогам работы краевого парламента за прошедшую пятилетку.

В развитие муниципалитетов вовлечены активисты территориального общественного самоуправления, волонтеры и жители региона. В Краснодарском крае насчитывается более 250 тыс. волонтеров. Инициативы кубанцев получили известность и за пределами региона.

По данным Агентства стратегических инициатив, Краснодарский край стабильно входит в топ-20 регионов России по качеству жизни.

В регионе продолжают развивать систему взаимодействия власти, общества и бизнеса. Власти региона считают, что такая работа позволяет решать текущие социальные задачи и формировать основу для дальнейшего развития муниципальных образований Кубани.

Мария Удовик