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На сетях водоотведения в Сочи прочистили засоры

За сутки на сетях водоотведения Сочи устранили 12 засоров, об этом сообщили в муниципальном центре управления курорта.

Аварийно-восстановительные бригады МУП «Водоканал» Сочи за последние сутки проводили работы в Центральном и Хостинском районах на улицах Корчагина, 2А, Мацестинская, 17/1 и на Сухумском шоссе, 72.

Также работы осуществлялись в Адлерском районе на улицах Малиновая, 5, Петрозаводская, 36. В Лазаревском районе необходимые мероприятия на инженерных сетях выполнили на улице Таганрогской, 7.

Кристина Мельникова

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