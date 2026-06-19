КубГАУ стал лидером роста среди вузов юга России в рейтинге RAEX

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина показал самый высокий рост среди вузов юга России в рейтинге RAEX-100 лучших университетов страны по итогам 2026 года. Кроме того, в первую сотню впервые вошел Кубанский государственный медицинский университет.

Согласно опубликованному рейтингу, КубГАУ поднялся сразу на десять позиций — с 76-го на 66-е место. Это лучший результат среди университетов Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, представленных в исследовании.

Еще одним важным событием для системы высшего образования Кубани стало включение в рейтинг Кубанского государственного медицинского университета. Вуз впервые вошел в число ста лучших университетов страны и занял 89-е место.

Таким образом, Краснодарский край сохранил представительство в первой сотне лучших вузов России сразу двумя университетами. При этом один из них стал лидером роста, а второй впервые вошел в рейтинг.

Всего в первую сотню RAEX-100 вошли семь вузов Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Среди них также представлены Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет, Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова, Северо-Кавказский федеральный университет и Ставропольский государственный аграрный университет.

Рейтинг RAEX-100 считается одним из наиболее авторитетных университетских рейтингов страны. При его подготовке оцениваются качество образования, уровень научной деятельности, востребованность выпускников работодателями, международная активность вузов и их вклад в подготовку кадров для экономики.

Особое значение при формировании итоговых результатов имеет мнение работодателей. В последние годы востребованность выпускников и уровень их трудоустройства становятся все более значимыми факторами оценки эффективности университетов.

«Высокие позиции в федеральных рейтингах помогают региональным университетам конкурировать за сильных абитуриентов не только между собой, но и со столичными вузами. Для южных регионов это становится одним из инструментов удержания талантливой молодежи»,— отметил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

По словам эксперта, рост позиций региональных вузов связан с модернизацией образовательной инфраструктуры, развитием исследовательской деятельности и активным участием в федеральных программах поддержки высшего образования. Дополнительным преимуществом становится тесное взаимодействие университетов с предприятиями реального сектора экономики.

Аналитики отмечают, что успех КубГАУ во многом отражает растущий запрос агропромышленного комплекса на квалифицированные кадры. На фоне масштабных инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность университеты, ориентированные на подготовку специалистов для АПК, получают дополнительные возможности для развития образовательных и научных программ.

По мнению экспертов, дальнейшее укрепление позиций кубанских вузов будет зависеть от их способности развивать собственные научные школы, внедрять современные образовательные технологии и расширять сотрудничество с работодателями. В условиях конкуренции регионов за человеческий капитал сильные университеты становятся одним из важнейших факторов экономического роста и инвестиционной привлекательности территории.

Подробнее читайте в материале «Кубань и Дон набрали баллы».

Валерий Климов