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Над Севастополем сбили еще два БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сейчас военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Два беспилотника ликвидировали в районе Северной стороны.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах до отмены воздушной тревоги.

Алина Зорина

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