Над Севастополем сбили еще два БПЛА
Над территорией Севастополя ликвидировали еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Сейчас военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Два беспилотника ликвидировали в районе Северной стороны.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах до отмены воздушной тревоги.