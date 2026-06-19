Ярославца оштрафовали за наклейку экстремистской организации на самокате

Кировский районный суд Ярославля оштрафовал местного жителя за наклейку с изображением питбуля, являющегося символикой организации «Пит Буль» (признана экстремистской Октябрьским районным судом Краснодара в 2010 году и запрещена). Опубликовано соответствующее постановление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В отношении местного жителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций).

Как следует из материалов дела, местный житель утром 9 мая ехал на электросамокате по Волжской набережной. На металлической раме самоката находилась черно-белая наклейка с изображением питбуля. Как отметил суд, она является символом экстремистской организации, ввиду этого местный житель «осуществил публичное демонстрирование символики экстремистской организации, демонстрирование которой запрещено». В постановлении поясняется, что факт правонарушения подтверждается рапортом полицейского и протоколом осмотра электросамоката.

В судебном заседании житель Ярославля пояснил, что купил наклейку в магазине, но не знал, что она является символом экстремистской организации. При назначении наказания суд учел среди прочего признание вины, раскаяние. Штраф составил 1 тыс. руб., что является минимальным размером по указанной статье. Суд также постановил уничтожить наклейку с питбулем.