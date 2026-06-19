Ярославская область вошла в топ регионов, интересных москвичам для переезда

Ярославская область заняла восьмое место в десятке регионов России по потенциальному спросу москвичей на квартиры. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на подсчеты ЦИАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

На Ярославскую область приходится 2,39% спроса. При этом самым интересным для релокации жителям Москвы представляются Санкт-Петербург (1-е место, доля спроса — 26,24%) и Краснодарский край (2-е, 12,84%). Также в топ входят Ленинградская область (4,26%), Новосибирская область (3,3%), Крым (3,32%), Ростовская (2,98%) и Свердловская (2,73%) области.

Риелторы фиксируют рост спроса москвичей на покупку недвижимости в регионах, сообщает «Ъ». Укреплению этого тренда способствовали удаленная работа, эмоциональное выгорание и переоценка качества жизни, считают эксперты.

Алла Чижова