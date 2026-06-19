В Туапсинском округе ввели режим угрозы атаки БПЛА

На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает глава администрации муниципалитета Сергей Бойко в своем Telegram-канале. Мера введена на фоне ночной атаки БПЛА на регионы России, в ходе которой средства ПВО уничтожили 133 беспилотника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При сигнале «Внимание всем!» жителям и гостям муниципалитета рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль или стены многоквартирных домов использовать для укрытия запрещено.

Граждан призывают сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене сигнала.

Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Новороссийске. По данным Минобороны России, в ночь на 19 июня средства противовоздушной обороны уничтожили 133 беспилотных летательных аппарата над регионами России, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Дежурные расчеты ПВО работали с 20:00 18 июня до 07:00 19 июня. В Краснодарском крае в период с 04:21 до 06:28 действовало предупреждение о беспилотной опасности.

Алина Зорина