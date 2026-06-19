В Крымском районе после прорыва дамбы затопило 11 тысяч гектаров

В Крымском районе Краснодарского края сохраняется сложная паводковая ситуация после прорыва дамбы в районе хутора Западного Троицкого сельского поселения. Общая площадь подтопленных территорий превысила 11 тыс. га. Об этом сообщил депутат Государственной думы Иван Демченко, прибывший в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Крымского района Фото: пресс-служба администрации Крымского района

По его словам, свыше 6 тыс. га затопленной территории составляют сельскохозяйственные угодья. Последствия паводка затронули около 30 аграрных предприятий. В Крымском и Славянском районах после повреждения гидротехнических сооружений под водой оказались порядка 6 тыс. га полей.

Основные силы сейчас направили на ликвидацию прорана в теле дамбы. Работы ведут в районе хутора Западного круглосуточно в несколько смен. Для восстановления поврежденного участка привлекли технику и специалистов Абинского электрометаллургического завода.

В муниципалитете продолжают укреплять дамбу и откачивать воду с подтопленных территорий. Власти и экстренные службы контролируют ситуацию в районах, где сохраняется угроза дальнейшего подъема воды.

Ранее в Крымском районе сообщали о подготовке к возможной эвакуации жителей нескольких населенных пунктов из-за риска подтопления. В муниципалитете действует режим чрезвычайной ситуации. Аналогичный режим ранее ввели и в Славянском районе.

По данным местных властей, сильные осадки и повреждение дамб привели к затоплению сельхозземель и гибели части посевов. Ущерб продолжают оценивать специалисты. Одновременно с аварийно-восстановительными работами в районах организовали мониторинг состояния гидротехнических сооружений и уровня воды.

Синоптики ранее предупреждали, что в Краснодарском крае сохраняется неблагоприятная погодная обстановка. В регионе прогнозируют сильные осадки, грозы и усиление ветра.

Мария Удовик