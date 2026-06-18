В Сочи зафиксировали рекордный рост спроса на украшения из серебра

Сочи занял первое место среди российских городов по росту спроса на серебряные украшения. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали аналитики центра Sokolov, изучившие продажи изделий из серебра в розничной сети бренда по итогам января—марта 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным исследования, в первом квартале этого года спрос на серебряные украшения в Сочи вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это оказался самый высокий показатель среди крупных городов страны. В среднем по России рост спроса на изделия из серебра составил 6%.

В число городов с наиболее заметной положительной динамикой также вошли Казань, где продажи увеличились на 33%, Краснодар с показателем 27%, Калининград — 25%, а также Саратов и Иркутск, где спрос вырос на 20%.

Отдельно аналитики отметили рост интереса к украшениям для пирсинга в Сочи. Продажи этой категории изделий за год увеличились на 76%. Кроме того, жители и гости курорта стали чаще приобретать серебряные цепи — спрос на них вырос на 26%.

Средний чек на серебряные украшения в Сочи по итогам первых трех месяцев 2026 года составил 2,4 тыс. руб. По этому показателю курорт уступил нескольким крупным городам России. Самый высокий средний чек аналитики зафиксировали в Москве — 3 тыс. руб. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург с показателем 3 тыс. руб., Самара — 2,9 тыс. руб., Калининград — 2,9 тыс. руб. и Тюмень — 2,7 тыс. руб.

В Краснодаре средний чек на серебряные украшения составил 2,5 тыс. руб. Город при этом занял третье место по темпам роста спроса на изделия из серебра.

Согласно данным аналитического центра, жители Сочи чаще всего выбирали серебряные украшения без вставок. Среди изделий с декоративными элементами наибольший спрос сохранялся на украшения с фианитами и драгоценными камнями.

Москва и Санкт-Петербург также вошли в десятку городов с ростом спроса на серебряные изделия. В столице продажи увеличились на 12%, в Санкт-Петербурге — на 11%. Аналогичный показатель зафиксировали в Екатеринбурге. В Омске спрос вырос на 11%.

Мария Удовик