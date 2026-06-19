Суд обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак Shirvan для вин AzAbrau

Суд по интеллектуальным правам (СИП) удовлетворил иск азербайджанской «дочки» ГК «Абрау-Дюрсо» — компании AzAbrau — и признал недействительным решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку Shirvan, пишет «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Спор разгорелся вокруг заявки, поданной AzAbrau в апреле 2023 года. Ведомство тогда сочло, что обозначение Shirvan не может быть охраняемым элементом, поскольку является названием исторической области в Азербайджане, где также расположена винодельня Meysari. В Роспатенте посчитали, что регистрация подобного бренда для алкогольной продукции введет потребителей в заблуждение относительно места производства вина.

Представители компании не согласились с отказом и обратились в суд, настаивая на том, что для рядового российского покупателя слово Shirvan является фантазийным и не несет однозначной географической привязки. В подтверждение своей позиции истец предоставил результаты социологического опроса: лишь 4% респондентов связали данное обозначение с конкретным населенным пунктом в Азербайджане.

Изучив материалы дела, коллегия СИП встала на сторону заявителя. Суд указал, что доводы Роспатента несостоятельны, поскольку административный орган ограничился общими историческими справками и ссылками на интернет-ресурсы, не представив убедительных доказательств широкой известности географического объекта Ширван среди целевой аудитории потребителей именно в качестве места производства алкогольной продукции.

«Само по себе упоминание географического названия в общедоступных источниках информации не может свидетельствовать о его известности потребителям и об ассоциировании потребителями такого обозначения с географическим названием», — отмечается в постановлении суда.

Кроме того, суд учел наличие одноименных географических объектов на территории Ирана и Турции, а также вариативность прочтения латинского написания Shirvan, что исключает его однозначную привязку исключительно к Азербайджану.

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», принадлежащая Борису Титову, является одним из крупнейших винодельческих хозяйств России с площадью виноградников более 4 тыс. га. AzAbrau вышла на азербайджанский рынок в 2021 году, выиграв конкурс по приватизации завода «АСК Шеки Шараб» мощностью 2,6 млн бутылок в год. На его базе компания намерена развивать производство элитных и десертных вин.

Наталья Решетняк