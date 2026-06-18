За себя и за того депутата

Представители партийных фракций в Тюменской областной думы на заседании частично подвели итоги работы седьмого созыва. Депутаты сделали яркие заявления об отставках чиновников, национализации активов и социальной напряженности среди населения. Оппозиция не стеснялась в высказываниях в адрес партии власти, а руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов призвал коллег «жить и работать дружно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Тюменской областной думы Фото: Пресс-служба Тюменской областной думы

В конце 50-го заседания Тюменской областной думы, в рабочем порядке обсудив вопросы из повестки, включая назначение на 20 сентября даты выборов восьмого созыва облдумы, депутаты заслушали выступления представителей партийных фракций «по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам». Как пояснил спикер Фуат Сайфитдинов, высказаться захотели представители всех четырех фракций.

Первым выступил представитель фракции «Справедливая Россия» (СР) Владимир Пискайкин, который сначала немного растерялся, откуда говорить свою речь — с места или с трибуны.

«Это ведь будет пламенно»,— развеял его сомнения спикер и пригласил к трибуне.

Сначала господин Пискайкин отметил, что в целом Тюменская облдума работала неплохо и было многое сделано, но за краткой положительной оценкой сразу последовал ряд «но». «Надо честно признать, что стратегия облдумы не была реализована на 100%. "Единая Россия" рулила сама, не особо оглядываясь на мнение оппозиции. Мне представляется, что это не совсем правильно. В Госдуме представители оппозиционных партий представляли некоторое комитеты, а у нас нет, почему? Мы же должны брать пример со старших товарищей, чтобы оппозиция тоже чувствовала ответственность за принимаемые решения. Был у оппозиции вице-спикер и даже это фактически упразднили»,— заявил депутат.

Он пожаловался, что СР не раз ставила вопрос о разработке закона о комплексном развитии территорий (КРТ), но инициативу не поддержали. Припомнил и сокращение числа общественных помощников у депутатов с 15 до 10.

В конце речи господин Пискайкин вспомнил ряд проблем, которые широко обсуждались в СМИ и соцсетях: затопленный паркинг после дождя в тюменском ЖК и танцы на проезжей части участников свадебного кортежа. «Ответы на вопросы уже придется давать другим депутатам, которых выберут избиратели 20 сентября»,— завершил он выступление.

Член фракции КПРФ Олег Гальченко затронул другую громкую тему — изъятие коммунальных активов у уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, не называя имен и компаний. По его мнению, в регионе есть «народный контроль» за концессионерами и ответственными лицами. «Результаты есть — это отставка заместителя губернатора, который курировал эти вопросы (в 2024 году сообщалось об аресте Вячеслава Вахрина. – "Ъ-Урал"). Другой результат — национализация одного из крупнейших предприятий, который поработил концессией все регионы Уральского федерального округа. Будем надеяться, что новые концессионеры, будут осуществлять работу на благо наших граждан с оглядкой на результаты этих пяти лет»,— сказал коммунист.

По его словам, практика контроля за концессионерами, сложившаяся в регионе, должна распространиться на всю страну.

«Во многих субъектах этот народный контроль брошен на самотек. Но КПРФ отстаивает свою позицию, что ресурсы, недра, вода, тепло должно быть народным и государственным,— отметил он. — Тарифы растут, опережая все великолепные заявления нашей государственной власти о низкой инфляции, о росте экономики. Я вижу только, что рост экономики определяет ростом тарифом и количеством посаженных концессионеров, которые наживаются на этот росте». В заключении он попросил депутатов относится к отчетам министров по данной теме «пристально и с большим сомнением».

«Мы видим, что существует социальная напряженность, видим рост цен на лекарства, подорожание бензина, увеличение тарифов и неподъемные кредиты»,— перечислил проблемы член фракции ЛДПР Глеб Турбин. По его словам, люди теряют опору в таких условиях и «общество требует не просто разъяснений, а реальной защиты и коллективных механизмов поддержки». «На что может опереться человек? На семью, на организацию, где работает и получает зарплату, и на церковь»,— ответил он сам на свой вопрос.

После упоминания РПЦ Глеб Турбин обратился к «наследникам большевиков» и предложил им «публично покаяться».

Он рассказал, что у фракции ЛДПР есть предложение ввести механизм защиты прав заемщиков: «Мы предлагаем на региональном уровне инициировать обсуждение мер поддержки для граждан, оказавшихся в критической долговой ситуации, чтобы предотвратить массовые банкротства физлиц».

Руководитель фракции «Единая Россия» (ЕР) Андрей Артюхов призвал всех «жить и работать дружно».

У него нашлось объяснение неожиданным ярким речам коллег: «Мы сегодня приняли постановление о назначении выборов депутатов и сразу в выступлениях коллег чувствуется повышенный градус. Я все-таки хотел ко всем обратиться с просьбой обратить внимание на положения, который высказывает наш президент. На то, что важна сплоченность российского общества, а не раскачивать ситуацию под выборы».

Господин Артюхов напомнил о совместной инициативе фракций — проекте федерального закона о назначении на 6 июня новой памятной даты — Дня тружеников тыла.

«Он был принят советом законодателей, сейчас находится в комитете Госдумы по обороне»,— рассказал он и предложил «не уходить в разборки»

Подводя резюме выступлениям Фуат Сафитдинов отметил: «Вопросов было много, но никто не сказал, что на них надо давать ответы».

Перед выборами Тюменская областная дума проведет еще два заседания.

Мария Игнатова