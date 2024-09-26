Арестованного тюменского замгубернатора Вахрина уволили из правительства

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, который ранее был задержан по обвинении во взяточничестве, исключен из состава правительства региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Исключить Вахрина Вячеслава Михайловича, заместителя губернатора Тюменской области»,— сказано в сообщении. Согласно этому постановлению, в состав правительства был включен Павел Перевалов, он будет занимать должность замглавы региона.

8 июня арестовали замгубернатора Вячеслава Вахрина по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Вместе с ним был арестован Алексей Гоцык по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Речь идет о взятке в размере 18,7 млн руб.

Полина Хабарова