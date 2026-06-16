В Тюмени участников свадебного кортежа привлекли за танцы на дороге и тонировку

В Тюмени к административной ответственности привлекли 20-летнего участника свадебного кортежа, владельца автомобиля «БМВ», за нарушение правил перестроения и нахождение на проезжей части без цели перехода. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, проводится проверка по факту массового нарушения правил дорожного движения участниками свадебного кортежа, который ехал по ул. Тореза, Республики, Ленина и Кармацкого.

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Водители останавливались на проезжей части, пассажиры выходили к дороге для танцев и съемок видео, один автомобиль перекрывал движение. По данным ГИБДД, автомобили ехали по полосе для общественного транспорта, нарушали правила остановки и стоянки, а также требования о перестроении.

Часть автомобилей имела незаконную тонировку, или отсутствовали государственные регистрационные знаки. 30-летняя водитель автомобиля Mercedes-Benz G-Class («Геленваген») также привлечена к административной ответственности за незаконную тонировку, ей выдано предписание об устранении пленки.