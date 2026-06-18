Выборы депутатов в Тюменскую областную думу пройдут 20 сентября

Выборы депутатов Тюменской областной думы восьмого созыва пройдут 20 сентября. Такое решение приняли тюменские депутаты на заседании. Как было озвучено на заседании, постановление будет подписано сегодня, 18 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», по итогам предварительного голосования (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в облдуму действующие депутаты регионального парламента одержали победу в 15 одномандатных округах из 24. В десятку кандидатов списков претендентов от юга Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа вошли 11 парламентариев: девять из них заняли с первого по пятое места, двое — с шестого по десятое.

Напомним, 16 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу на 20 сентября. Как писал «Ъ», голосование на выборах в Госдуму девятого созыва будет длиться три дня — с 18 по 20 сентября.

Подробнее об основных претендентах — в материале «Депутаты пересчитались».

Мария Игнатова