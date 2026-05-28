Депутатам пересчитали руки помощи

Количество общественных помощников у депутатов Тюменской областной думы снизили с 15 до 10 человек. Авторы инициативы пояснили, что парламентарии потеряли над ними контроль, в связи с чем те начали злоупотреблять своим статусом в быту. Ряд политиков от партии власти и оппозиции выступили против законопроекта, подчеркнув, что документ «отсекает часть активного населения» от участия в реализации депутатских полномочий.

Законопроект о внесении изменений в законы Тюменской области депутатам областной думы представила председатель комитета по госстроительству и МСУ Ирина Соколова («Единая Россия»). Она сообщила, что документ включает корректировки в закон о статусе депутата в части «совершенствования отдельных вопросов» и призвала поддержать инициативу от группы парламентариев. Против выступил руководитель фракции ЛДПР Глеб Трубин, пояснив коллегам, что законопроект предусматривает сокращение общественных помощников у каждого из них с 15 до 10 человек. «Они не получают зарплаты, но работают в муниципалитетах и как эксперты, помогая депутатам разбираться в вопросах. Это важное подспорье»,— заявил либерал-демократ.

Соавтор законопроекта, председатель думы Фуат Сайфитдинов («Единая Россия») пояснил, что корректировки разработаны для «дисциплины и порядка».

«Проанализировали движение общественных помощников и видим, что ленинский принцип контроля и учета абсолютно не исполняется. Кто-то ушел, депутат даже не знает об этом, а они с удостоверениями продолжают ходить и демонстрировать их»,— подчеркнул спикер.

Госпожа Соколова добавила, что Тюменская облдума является единственным региональным парламентом в стране, где депутаты могут иметь больше 10 общественных помощников. Впрочем, по ее словам, соответствующее преимущество так и не было востребовано. «Мы проанализировали помощников у наших депутатов: у 13 депутатов их больше 10, у 35 — меньше»,— сказала глава комитета.

Депутат Иван Левченко (КПРФ) призвал коллег сохранить возможность набирать прежнее число общественных помощников депутатам, избранным по единому избирательному округу. Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что у парламентариев должно быть «единообразие».

«Еще раз говорю — контроль и учет. Вы же из компартии, вы же знаете, что это ленинские слова, они же вечные»,— обратился единоросс к коммунисту.

Его поддержал депутат Владимир Фомин («Единая Россия»), добавив, что законопроект повысит ответственность политиков за своих помощников.

Позиция единороссов не устроила Глеба Трубина, в связи с чем либерал-демократ предложил принять поправки в первом чтении и подробно обсудить корректировки перед вторым. Он предложил направить законопроект губернаторам Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Против инициативы господина Трубина выступил первый вице-спикер, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов: «Зачем нам обращаться к кому-либо, когда это касается нашей деятельности? Сейчас будем спрашивать мнение уважаемых людей, когда это наша работа»,— обратился господин Артюхов к Глебу Трубину, также добавив, что ушедшие от депутатов помощники могут злоупотреблять своими удостоверениями.

В поддержку главы фракции ЛДПР выступил депутат Владимир Ульянов («Единая Россия»), указав, что законопроект «отсекает часть активного населения от участия в реализации депутатских полномочий».

«Мы отодвигаем от себя население. Давайте не будем торопиться, как будто у нас пожар или на это уходят большие финансовые ресурсы»,— обратился он к однопартийцам.

Но спикер Фуат Сайфитдинов все-таки предложил коллегам поддержать поправки.

За решение профильного комитета одобрить документ выступили 32 депутата, за принятие изменений во втором, окончательном чтении — 31. Шесть парламентариев проголосовали против, двое — воздержались.

Василий Алексеев