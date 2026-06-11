В Тюмени создан оперштаб по ликвидации последствий подтоплений

Администрация Тюмени создала оперативный штаб по ликвидации последствий подтоплений, сообщил в Max мэр Максим Афанасьев. Из-за сильных дождей в городе оказались подтоплены многоквартирные дома и частные постройки, дворы и паркинги.

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Ответственными назначены заместители главы города Александр Ильин и Евгений Сорокин. В состав штаба также вошли руководители управ, департамента безопасности жизнедеятельности, департамента городского хозяйства, департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, представители ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог».

Совещание состоится в ближайшие дни. На нем будут обсуждаться результаты обследования пострадавших территорий и меры по ликвидации последствий. «Я поставил задачу детально выяснить обстоятельства, приведшие к негативным последствиям для жителей. Специалистами будет составлен реестр территорий, в котором найдут отражение масштабы последствий, принятые меры по устранению подтоплений, а также сформированы локальные и капитальные мероприятия по ликвидации последствий»,— сказал Максим Афанасьев.

При участии застройщиков и управляющих компаний во всех случаях будут составлены акты. В документе будут описаны обстоятельства подтопления и включены документальные доказательства. Будут также установлены ответственные лица и разработаны меры по устранению последствий. Кроме того, специалисты зафиксируют на фото и видео масштабы подтопления на различных территориях.

Ирина Пичурина