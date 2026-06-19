Вторичный рынок Петербурга показал рост спроса

В 2026 году структура спроса на жилье в Санкт-Петербурге и Ленинградской области претерпела значительные изменения. На объекты вторичного рынка жилья города на начало лета пришлось 68% от общего объема зарегистрированных сделок с недвижимостью. По прогнозам экспертов, ожидать восстановления активности на первичном рынке во втором полугодии 2026 года не приходится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала года стоимость квадратного метра на «вторичке» растет быстрее, чем в сегменте строящегося жилья

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ С начала года стоимость квадратного метра на «вторичке» растет быстрее, чем в сегменте строящегося жилья

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщает консалтинговый центр «Петербургская недвижимость», согласно данным Росреестра, совокупное число сделок купли-продажи вторичного жилья за январь — апрель достигло 46,1 тыс. Если в первом месяце года было зафиксировано 8,5 тыс. переходов прав, то к апрелю показатель увеличился на 60%, до 13,6 тыс. Доля сделок с привлечением ипотечных средств, по оценкам экспертов, постепенно восстанавливается и к лету 2026 года оценивается в 25–30% против более низких значений начала года.

По мнению аналитиков «Петербургской недвижимости», рынок «вторички» демонстрирует переход от модели «рынка покупателя» к «рынку продавца»: объем доступных лотов на рынке сократился на 15% — с 19,6 тыс. объектов в декабре 2025 года до 16,7 тыс. в апреле. Как следствие, цены предложения начали рост.

С начала года стоимость квадратного метра на «вторичке» растет быстрее, чем в сегменте строящегося жилья. По данным консалтингового центра, средняя цена «новой вторички» в городе достигла 308 тыс. руб. за кв. м, превысив показатель первичного рынка, где квадратный метр сейчас оценивается в 303 тыс. рублей.

Эксперты сходятся во мнении, что ключевым фактором для рынка остается дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России. Именно оно способно вернуть часть покупателей, которые сегодня предпочитают сохранять средства на банковских депозитах.

Полина Стрих, директор по продажам Fizika Development считает, что во втором полугодии 2026 года цены на первичном рынке Санкт-Петербурга, скорее всего, будут стагнировать как минимум до осени. «При этом предпосылок для их резкого снижения мы также не видим: себестоимость строительства и стоимость проектного финансирования остаются высокими. Более того, по данным DataFlat, средняя цена реализованного квадратного метра в Петербурге за последний год выросла примерно на 15%»,— говорит она.

Эксперт считает, что на фоне ужесточения условий льготной ипотеки и введения с 1 июля дифференцированной ставки спрос в эконом- и комфорт-классе, вероятнее всего, снизится. «В бизнес- и премиальном сегментах ситуация будет более стабильной. Ограниченное предложение качественных проектов в центральных районах города и сокращение новых площадок под застройку будут поддерживать спрос»,— рассуждает госпожа Стрих.

Она считает, что летом темпы продаж традиционно снизятся, к осени рынок может немного оживиться, однако до показателей 2025 года, скорее всего, не восстановится.

Вера Голубева, генеральный директор франшизы TrendAgent, с коллегой из Fizika development согласна. «Во втором полугодии рынок новостроек Петербурга, скорее всего, останется рынком осторожного спроса. Существенного разворота мы не ждем: покупатель по-прежнему считает ежемесячный платеж, размер первоначального взноса и альтернативную доходность сбережений». Даже снижение ключевой ставки не дает мгновенного эффекта для первичного рынка, потому что рыночная ипотека все еще остается дорогой, а основная активность концентрируется вокруг льготных программ, рассрочек и точечных акций застройщиков»,— полагает она.

Она прогнозирует, что цены если и будут расти, то очень умеренно. «В Петербурге у застройщиков нет задачи массово снижать прайс-листы, но рынок будет регулироваться скидками, субсидированными программами, рассрочками и более гибкой работой с остатками»,— говорит эксперт.

Наиболее устойчивыми останутся ликвидные форматы: студии, компактные однокомнатные квартиры и семейные планировки в проектах с хорошей транспортной доступностью. В менее ликвидных локациях давление на цену может сохраняться через скрытые дисконты, резюмирует госпожа Голубева.

Александра Хренкова