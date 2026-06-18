Комфорт и прозрачность: «Ростелеком» внедрил умную телеметрию в четырех новостройках Прикубанского округа Краснодара

«Ростелеком» внедрил интеллектуальные телеметрические решения в четырех многоквартирных домах на улице Венецианской в Прикубанском округе Краснодара. Национальный провайдер обеспечил ЖК «Клубный квартал» современным интернетом и на его базе подключил здания к системе автоматического сбора данных о потреблении холодной, горячей воды, тепла и электричества. Теперь управляющая компания получает информацию об использованных ресурсах по всему дому и прилегающей территории через приложение «Ростелеком Ключ», а владельцы квартир контролируют показания личных счетчиков и оплату услуг ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ростелеком Фото: пресс-служба Ростелеком

Для обеспечения точного и мгновенного сбора и анализа данных о потреблении коммунальных ресурсов специалисты компании оборудовали ЖК «Клубный квартал» 2 341 прибором учета: счетчиками горячей, холодной воды, тепла и электроэнергии. Все данные с них попадают в единый контур защищенной системы «Ростелеком Ключ», которая объединяет на одной платформе несколько цифровых сервисов по управлению и контролю за многоквартирным жильем. Помимо умной телеметрии в зданиях на улице Венецианской установлены 12 умных домофонов, 3 умных шлагбаума и калитки, подключено 102 видеокамеры с облачным хранением видеоархива. Всего услугами «Ключа» пользуются жильцы 541 квартиры жилищного комплекса Прикубанского округа.

Ирина Господенко, директор по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала «Ростелекома»: «При использовании телеметрии “Ключа" управляющая компания получает выгрузки по показаниям приборов учета, не дожидаясь передачи данных от собственников, что экономит время, финансы и исключает потери из-за расхождений в показаниях. Удобно и то, что данные по электроэнергии передаются напрямую гарантирующему поставщику. Стоимость всех цифровых сервисов приходит жильцам в общей квитанции за коммунальные услуги — для них все прозрачно и понятно».

В Краснодарском крае уже есть три ЖК с телеметрией «Ключа». «Клубный квартал» — первый жилой комплекс на Кубани, где специалисты компании внедрили технологию RS-485 — промышленный стандарт передачи данных по проводной линии связи, обладающий высокой степенью надежности, помехоустойчивости, а также возможностью подключения большого количества устройств.

Рузанна Арутюнова, генеральный директор управляющей компании «Е1 сервис»: «Мы давно убедились, что современное жилье невозможно без новых технологий. Поэтому еще на стадии строительства планируем внедрение передовых цифровых продуктов в жилых комплексах, которые строит наша компания. Очевидно, что умные решения в сфере ЖКХ не только повышают комфорт и безопасность жильцов, но и сокращают издержки управляющих компаний, делая процесс эксплуатации жилья более прозрачным и эффективным».

Всего различными умными технологиями сервиса «Ростелеком Ключ» пользуются более 45 000 семей в регионе. Получить информацию о «Ключе» можно на сайте компании или по телефону 8 800 301 5686.

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