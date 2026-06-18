ФСБ: попытки поджогов в банках в Ярославле произошли по заданию Украины

40-летняя жительница Ярославля пыталась совершить поджоги в трех отделениях банка по заданию украинских колл-центров. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Ярославской области Фото: УФСБ по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 17 июня полицейские возле одного из отделений задержали женщину, пытавшуюся поджечь офисы с помощью легковоспламеняющейся жидкости. В УФСБ уточнили, что попытки были совершены в трех отделениях.

По факту произошедшего следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ), по которой грозит до 20 лет лишения свободы. На видеозаписи, представленной ведомством, задержанная сообщила, что готова давать показания.

«Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в УФСБ.

Алла Чижова