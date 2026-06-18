В Сочи снесли незаконный пункт проката сапбордов

В Сочи судебные приставы проконтролировали исполнение решения суда о сносе незаконной постройки, в которой организовали прокат сапбордов. Об этом сообщили в региональном управлении ГМУ ФССП России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным ведомства, житель Лазаревского района возвел деревянный хозяйственный блок площадью 9 кв. м., после чего сдал помещение в аренду. Арендатор организовал пункт проката сапбордов, востребованный в туристический сезон среди отдыхающих на побережье.

Нарушение выявили в ходе проверки. Специалисты установили, что постройку разместили на полосе отвода железнодорожных путей. После этого суд обязал владельца демонтировать объект за собственный счет.

Исполнительное производство возбудили в специализированном отделении судебных приставов по Краснодарскому краю №2 ГМУ ФССП России. Должнику сообщили о необходимости исполнить судебное решение. Также приставы ограничили ему право выезда за пределы России.

Арендатору пункта проката вручили требование освободить помещение от имущества и личных вещей. Кроме того, его предупредили об административной ответственности по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ (нарушения при работе с приставами: невыполнение требований, ложь, потеря или задержка документов.) за нарушение законодательства об исполнительном производстве.

Как уточнила начальник регионального отделения ГМУ ФССП России Татьяна Кочет, после проведения исполнительных действий должник приступил к демонтажу объекта. В результате деревянную постройку полностью разобрали, а строительный мусор вывезли с территории.

В службе судебных приставов сообщили, что судебное решение исполнили в полном объеме. Исполнительский сбор по производству составил 5 тыс. руб.

Мария Удовик