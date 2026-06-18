В Сочи предупредили о ливнях и грозах 19 июня

В Сочи и на федеральной территории Сириус 19 июня ожидается ухудшение погодных условий. По информации синоптиков, утром и днем на территории курорта местами прогнозируют сильный дождь и ливни с грозой, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Власти и экстренные службы рекомендовали жителям и туристам соблюдать меры безопасности, не отдыхать возле водоемов и отказаться от выхода в горы в период непогоды. При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей призвали обращаться по номеру 112.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды на территории региона. Неблагоприятные метеоусловия, по данным спасателей, сохранятся с 18 по 21 июня.

На большей части Кубани, за исключением Сочи и Сириуса, прогнозируют сильные осадки, грозы, град и усиление ветра. Местами порывы могут достигать 20 м/с. Экстренное предупреждение также действует в Краснодаре.

На фоне сложной погодной обстановки в регионе продолжают действовать режимы чрезвычайной ситуации, введенные после подтопления сельскохозяйственных территорий. В Славянском районе режим ЧС действует с начала июня, в Крымском районе — с 15 июня.

По данным администрации Крымского района, к 17 июня в муниципалитете затопило более 10 тыс. га земель, из которых свыше 5 тыс. га составляют сельхозугодья. Более чем в 20 хозяйствах зафиксировали гибель посевов. Ранее власти также сообщали о подготовке к эвакуации жителей нескольких населенных пунктов из-за угрозы подтопления.

Спасатели рекомендовали жителям не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также ограничить поездки в период сильных осадков и гроз.

Мария Удовик