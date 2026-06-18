Симфоническая сказка, «Давление» и экскурсия по Зимнему театру

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут посетить концерты симфонических оркестров или увидеть классические балетные постановки. Также можно сходить на премьеры фильмов или на экскурсию по Зимнему театру. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».



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Где послушать музыку

19 июня в 19:00 в концертном центре «Сириус» выступит один из старейших симфонических коллективов России — Академический симфонический оркестр Северо-Кавказской государственной филармонии имени Василия Сафонова. «Программа концерта объединит две великие фигуры XIX века — Мендельсона и Бетховена. В ней соединятся три образных мира: романтический пейзаж, лирико-драматический инструментальный концерт и монументальный бетховенский симфонизм»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 700 руб. (6+)

20 июня в 18:00 в концертном центре «Сириус» на сцену выйдет Уральский молодежный симфонический оркестр. В программе: «Пер Гюнт» Эдварда Грига, Скрипичный концерт Яна Сибелиуса и «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова.

Стоимость билета — от 1800 руб. (6+)

21 июня в 12:00 в концертном центре «Сириус» Уральский молодежный симфонический оркестр исполнит симфоническую сказку для детей «Петя и волк» Сергея Прокофьева. «Концерт обращен не только к юной аудитории: он позволит услышать, как по-разному сказочные образы оживают у композиторов разных поколений — от Мусоргского, Лядова и Стравинского до нашего современника, уральского автора Сергея Сиротина»,— сказано в аннотации.

Стоимость билета — от 1650 руб. (0+)

21 июня в 17:00 в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской выступит обладатель премии «Органист года» Владимир Королевский. В его концертной программе представлены произведения, которые относятся к жанру токкаты и созданы в XVII–XIX веках. «На протяжении нескольких столетий жанр значительно менялся, из короткой пьесы фанфарного характера токката выросла до масштабной, красочной и виртуозной композиции»,— сказано в описании. Будут исполнены токкаты Джироламо Фрескобальди, Георга Муффата, Иоганна Баха, Эжена Жигу и Леона Боэльмана.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

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Какие спектакли посетить

19 июня в 19:00 в Зимнем театре покажут балет «Лебединое озеро». «В нынешней оригинальной постановке “Лебединого озера” хореограф переводит балет из жанра сказки в жанр романтической новеллы. Он сохраняет, насколько возможно, все лучшие хореографические композиции своих предшественников — русских балетмейстеров Мариуса Петипа, Льва Иванова, Александра Горского»,— сказано в описании. Театр-постановщик — Театр балета Юрия Григоровича. Режиссер — Юрий Григорович.

Стоимость билета — от 1000 руб. (12+)

20 и 21 июня в 17:00 в Сочинском государственном цирке имени Мстислава Запашного заслуженный артист РФ Гия Эрадзе представит шоу «Бурлеск». «Как и все проекты "Королевского цирка", шоу "Бурлеск" отличает особый стиль и фирменный почерк Гии Эрадзе: синтез жанров и феерия фэшн-цирка, эксклюзивные костюмы и образы от лучших российских дизайнеров и художников, авторская музыка композиторов, которая передает атмосферу каждого номера и заставляет сердца зрителей биться в унисон с артистами. Поражают сложные технические решения, зрелищные спецэффекты и масштабные декорации, создающие дополнительный эффект погружения в сюжет каждой постановки. У публики есть возможность заглянуть за границы привычного, стать свидетелями уникальных творческих экспериментов на грани человеческих возможностей»,— сказано в описании. Театр-постановщик — Королевский цирк Гии Эрадзе / Росгосцирк.

Стоимость билета — от 2500 руб. (0+)

20 июня в 19:00 в Зимнем театре состоится один из самых репертуарных спектаклей балетного театра ХХ века — «Ромео и Джульетта» композитора Сергея Прокофьева. Режиссеры: Юрий Григорович, Симон Вирсаладзе. Театр-постановщик — Театр балета Юрия Григоровича.

Стоимость билета — от 1700 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Кино Море Молл» и City Stars Олимп состоится премьера фильма «Давление» (военный, драма, история). В ролях: Эндрю Скотт, Брендан Фрейзер. Сюжет: Июнь 1944 года. Высадка в Нормандии, крупнейшая в истории морская десантная операция, уже подготовлена. Любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников. Главному метеорологу Великобритании Джеймсу Стэггу предстоит убедить командование союзных сил довериться его нестандартным методам и изменить планы операции. У ученых остается 72 часа на точный прогноз сразу двух надвигающихся штормов. От этого зависит судьба всего Западного фронта. Режиссер — Энтони Марас.

Стоимость билета — от 400 руб. (18+)

В «Кино Море Молл» и City Stars Олимп покажут еще одну киноновинку — «Робоняня» (комедия, семейный). «Злата мечтает попасть на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах. Смекалку девочка унаследовала от отца-изобретателя, который поручает присматривать за дочерью экспериментальному роботу с искусственным интеллектом. Тот следит за ее расписанием, запрещает сладкое и контролирует каждый шаг. Вместе с другом Никитой Злата разрабатывает план, как вернуть себе свободу, но ситуация выходит из-под контроля»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 520 руб. (6+)

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Куда сходить еще

20 июня в 11:00 состоится экскурсия по архитектурному памятнику Сочи — Зимнему театру. «Вместе с ведущим специалистом выставочного отдела Жанной Науменко зрители откроют для себя богатую историю строительства и развития этого легендарного места, где проходят самые яркие культурные мероприятия»,— сказано в аннотации.

Входной билет — 800 руб. (0+)

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