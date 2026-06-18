В Сочи запустили курс по предпринимательству для участников СВО

В Сочи стартовал бесплатный обучающий курс «СВОи в бизнесе» для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Программу организовали для адаптивной поддержки участников СВО и их родственников. Курс направлен на профориентацию, обучение основам предпринимательства и развитие практических навыков для запуска собственного дела.

Обучение проходит в муниципальном коворкинге «Море идей». Курс-практикум рассчитали на три недели. В программе предусмотрели как теоретические, так и практические занятия. Встречи проводят два раза в неделю.

Организаторы сообщили, что обучение подходит как для тех, кто только планирует открыть собственный бизнес, так и для действующих предпринимателей и самозанятых. По итогам курса участники представят свои проекты экспертам в рамках демо-дня. Специалисты оценят эффективность бизнес-идей и выбранные направления деятельности. Также участники смогут представить проекты потенциальным инвесторам.

К программе уже присоединились 16 человек. Среди них — ветераны боевых действий, матери, жены и вдовы участников СВО, а также один действующий военнослужащий. Лекции для него записывает супруга. После возвращения из зоны боевых действий сочинец планирует открыть службу социального такси.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что после завершения обучения специалисты муниципального коворкинга продолжат консультировать участников программы. По его словам, это позволит сопровождать проекты на начальном этапе и оказывать поддержку семьям участников СВО.

В администрации города подчеркнули, что курс направлен на развитие предпринимательских инициатив и создание дополнительных возможностей для профессиональной адаптации участников специальной военной операции и членов их семей.

Мария Удовик