В Сочи задержали женщину с закладками массой полкилограмма

В Центральном районе Сочи задержали 41-летнюю приезжую женщину, у которой обнаружили три свертка с прегабалином. По данным полиции курорта, общий вес изъятого вещества составил полкилограмма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полицейские выяснили, что приезжая из Хадыженска закупила сильнодействующие вещества через интернет-магазин. Она планировала распространять наркотическое средство путем тайниковых закладок.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Кристина Мельникова