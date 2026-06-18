Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи задержали женщину с закладками массой полкилограмма

В Центральном районе Сочи задержали 41-летнюю приезжую женщину, у которой обнаружили три свертка с прегабалином. По данным полиции курорта, общий вес изъятого вещества составил полкилограмма.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полицейские выяснили, что приезжая из Хадыженска закупила сильнодействующие вещества через интернет-магазин. Она планировала распространять наркотическое средство путем тайниковых закладок.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Кристина Мельникова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд