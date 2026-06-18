В Сочи задержали женщину с закладками массой полкилограмма
В Центральном районе Сочи задержали 41-летнюю приезжую женщину, у которой обнаружили три свертка с прегабалином. По данным полиции курорта, общий вес изъятого вещества составил полкилограмма.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Полицейские выяснили, что приезжая из Хадыженска закупила сильнодействующие вещества через интернет-магазин. Она планировала распространять наркотическое средство путем тайниковых закладок.
В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит наказание до восьми лет лишения свободы.