ПСБ выставил на продажу строительные активы на Кубани за 13,4 млрд рублей

ПСБ объявил о продаже строительных и инфраструктурных активов в Краснодарском крае. На аукцион единым лотом выставили доли в размере 100% уставного капитала девяти компаний, работающих в сфере дорожного строительства, проектирования, производства строительных конструкций и возведения искусственных сооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В перечень активов вошли ООО «АльфаСтрой», ООО «ДорМост», ООО «ИнжГеоПром», ООО «Краснодаравтодорпроект», ООО «Магистраль», ООО «Основа», ООО «СтройЮгРегион», ООО «Усть-Лабинский завод МЖКБ» и ООО «МостоБурСтрой».

Общую стоимость продаваемого имущества оценили в 13,42 млрд руб. Прием заявок на участие в аукционе открыли 17 июня, завершить его планируют 23 июня. Участников торгов определят 24 июня, а сам аукцион проведут 25 июня в 13:00 по московскому времени на электронной площадке АО «ЭТС».

Размер шага аукциона составил 134,2 млн руб. Для участия претендентам необходимо внести задаток в размере 2,68 млрд руб.

Выставленные на продажу предприятия работают на территории Краснодарского края и специализируются на строительстве автомобильных дорог, мостов, тоннелей, путепроводов и других инфраструктурных объектов. Часть компаний также занимается проектированием дорожной инфраструктуры и производством строительных материалов и железобетонных изделий.

ООО «Краснодаравтодорпроект» работает с 1959 года и занимается разработкой проектной документации для дорожного строительства, капитального ремонта, реконструкции мостов и автомобильных дорог. Компания «АльфаСтрой» ведет деятельность с 2007 года и выполняет дорожно-строительные работы полного цикла.

ООО «ДорМост» специализируется на строительстве, реконструкции и капитальном ремонте мостов, путепроводов и автомобильных дорог. Компания «МостоБурСтрой» выполняет работы по строительству мостов и тоннелей, а также занимается устройством противооползневых сооружений и инженерных систем.

Усть-Лабинский завод МЖКБ производит железобетонные изделия для строительства и ремонта искусственных сооружений. В ПСБ отметили, что предприятие считается одним из крупнейших производителей такой продукции в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Компании «Магистраль», «Основа» и «СтройЮгРегион» также работают в сфере строительства автомобильных дорог и инфраструктурных объектов. ООО «ИнжГеоПром» занимается производством металлических строительных конструкций и комплектующих.

Мария Удовик