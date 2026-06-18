Новороссийск получил более 8 млрд рублей из краевого бюджета в 2025 году

По итогам 2025 года в Новороссийск из бюджета Краснодарского края поступило более 8 млрд руб. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко на выездном заседании президиума Совета контрольно-счетных органов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава города заявил, что денежные средства из краевого бюджета были направлены на реализацию социально значимых проектов для Новороссийска. В ходе проведенных проверок на 80 объектах общий объем финансовых потоков оценили в 5,8 млрд руб., об этом отчитался председатель контрольно-счетной палаты Новороссийска Константин Пивень.

Контрольно-счетная палат Новороссийска планирует усилить общественный контроль деятельности и организовать строгое соблюдение законности, повысить прозрачность муниципальных трат.

Кристина Мельникова