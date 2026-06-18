Азербайджанская «дочка» «Абрау-Дюрсо» выиграла суд за бренд Shirvan

Суд по интеллектуальным правам (СИП) удовлетворил иск азербайджанской структуры ГК «Абрау-Дюрсо» — компании AzAbrau, и признал недействительным решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку Shirvan. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

AzAbrau подала заявку на регистрацию бренда в апреле 2023 года. Как указано в решении Роспатента, Shirvan не может быть охраняемым элементом, поскольку это название исторической области, в которой также расположена винодельня Meysari. Регистрация подобного обозначения, по мнению ведомства, способна создать у покупателей ложное представление о месте производства вина.

Не согласившись с решением ведомства, представители «АзАбрау» обратились в суд, указав, что для рядового российского потребителя данное слово не несет однозначной географической ассоциации, а является фантазийным. В обоснование своей позиции истец представил социологическое исследование, согласно которому лишь 4% опрошенных связали обозначение Shirvan с конкретным населенным пунктом в Азербайджане.

Изучив материалы дела, судебная коллегия СИП пришла к выводу, что доводы Роспатента несостоятельны. Как указано в постановлении, административный орган ограничился общими историческими справками и ссылками на интернет-ресурсы, однако не представил убедительных доказательств того, что географический объект Ширван широко известен целевой аудитории потребителей именно в качестве места производства алкогольной продукции.

«Само по себе упоминание географического названия в общедоступных источниках информации не может свидетельствовать о его известности потребителям... и об ассоциировании потребителями такого обозначения с географическим названием», — отметил Суд по интеллектуальным правам. Кроме того, суд учел наличие других одноименных географических объектов в Иране и Турции, а также вариативность произношения латинского написания Shirvan, что исключает его однозначную привязку к территории Азербайджана.

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», принадлежащая Борису Титову, производит тихие и игристые вина, владея виноградниками площадью более 4 тыс. га. AzAbrau вышла на азербайджанский рынок в 2021 году, став победителем конкурса по приватизации завода «АСК Шеки Шараб» мощностью 2,6 млн бутылок в год. На его базе компания планировала развивать производство элитных и десертных вин.

Наталья Решетняк