На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за ливней и града

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. По данным регионального управления МЧС, неблагоприятная обстановка сохранится с 18 по 21 июня. На большей части территории края прогнозируют сильные осадки, грозы, град и усиление ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Согласно информации спасателей, на территории региона ожидаются сильный дождь и ливень в сочетании с грозой. Местами возможен град, а порывы ветра могут достигать 20 м/с. В МЧС призвали жителей соблюдать меры предосторожности и следить за сообщениями экстренных служб.

Экстренное предупреждение также объявили в Краснодаре. В городской единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что в краевой столице прогнозируют комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Синоптики ожидают сильные осадки, грозы, град и усиление ветра до 20 м/с.

На фоне неблагоприятного прогноза в двух муниципалитетах края продолжают действовать режимы чрезвычайной ситуации, которые ввели после подтопления сельскохозяйственных территорий. В Славянском районе режим ЧС действует с 4 июня, в Крымском районе — с 15 июня.

Ранее власти Крымского района сообщали о подготовке к эвакуации жителей нескольких населенных пунктов из-за угрозы подтопления. По данным администрации муниципалитета на 17 июня, в районе затопило более 10 тыс. га земель. Из них свыше 5 тыс. га составляют сельскохозяйственные угодья. Более чем в 20 хозяйствах зафиксировали гибель посевов.

В оперативных службах региона жителям рекомендовали не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, ограничить поездки в период сильных осадков, а также избегать нахождения рядом с линиями электропередачи и водоемами во время грозы. Спасатели напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру 112.

Мария Удовик