Спортсмен из Сочи стал призером Первенства России по боксу

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №3 Сочи Андрей Сагилян стал бронзовым призером Первенства России по боксу. Соревнования состоялись в Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Андрей Сагилян взял призовое место в весовой категории до 71 кг. Это не первая медаль для спортсмена в соревнованиях высокого уровня. В марте он завоевал почетное второе место на Кубке России по боксу, отметил директор департамента физкультуры и спорта мэрии Сочи Анатолий Мирошников.

В Первенстве России, прошедшем в Краснодаре, принимали участие более 250 спортсменов из 61 субъекта страны. По итогам соревнований сборная Кубани заняла третье место в общекомандном зачете. Кубань уступила Москве и Дагестану.

Кристина Мельникова