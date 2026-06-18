Государство стало единственным владельцем винодельни «Мысхако»

Государство в лице Росимущества 4 июня консолидировало 100% долей ООО «Сидэко» — материнской структуры новороссийской винодельни «Мысхако», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Под контроль РФ перешло и ООО «Терруары Юга», являющееся прямым владельцем винодельческого предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Таким образом, Росимущество завершило юридическое оформление прав на актив в рамках исполнения апрельского решения Ленинского районного суда Краснодара. Генеральная прокуратура добилась обращения в доход государства имущества бывших депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Алексея Сидюкова и Сергея Фурсы. Общая стоимость обращенных активов, по данным объединенной пресс-службы судов Кубани, превысила 81,5 млрд руб., куда помимо винодельни вошли зернотрейдер «Краснодарзернопродукт», агрофирмы и портовые объекты.

Смена собственника не повлияла на операционное управление «Мысхако». Генеральный директор Сергей Дубовик, руководивший хозяйством с 2017 года, сохранил свой пост.

В ответ на запрос редакции о возможных кадровых перестановках, изменениях в хозяйственной деятельности и судьбе инвестиционных программ источник в компании лаконично заявил: «Все остается по-прежнему. Работаем».

Наталья Решетняк