В Ярославской области жертвами мошенников чаще становятся женщины 25-44 лет

В 2025 году в Ярославской области чаще всего жертвами мошенников становились работающие женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним образованием и уровнем дохода. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отделении рассказали, что эта категория стала самой уязвимой, хотя злоумышленники связывались с представителями всех социальных и возрастных групп. 86% жителей области отказались выполнять действия, которые от них требовали аферисты.

Поверившие мошенникам ярославцы чаще всего переводили деньги, сообщали коды из СМС и переходили по ссылкам. 51% обманутых ярославцев потеряли до 20 тыс. руб., 23% — лишились суммы от 20 до 100 тыс. руб., 11% — от 100 до 500 тыс. руб.

Эксперт по кибербезопасности отделения Андрей Коценко сообщил, что с начала этого года банки в два раза увеличили количество признаков, по которым признают операции подозрительными.

«К примеру, банк приостановит операцию на 48 часов, если зафиксирует, что за 6 часов до отправки денег человек получил много звонков или сообщений с незнакомых номеров, или клиент за сутки до отправки получателю, которому он раньше не отправлял деньги, перевел себе из другого банка не менее 200 тысяч рублей»,— пояснил господин Коценко.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сумма ущерба от действий дистанционных мошенников в Ярославской области в 2025 году составила 1 млрд 350 млн руб.

Алла Чижова