Дистанционные мошенники украли у ярославцев 1,35 млрд рублей за год

Сумма ущерба от действий дистанционных мошенников в Ярославской области в 2025 году составила 1 млрд 350 млн руб. Об этом сообщили в УМВД России по региону со ссылкой на начальника управления Алексея Школкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На встрече с журналистами 10 февраля он рассказал, что в прошлом году на территории области зарегистрировано 15 921 преступление. Почти четверть всех преступлений составили дистанционные мошенничества.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году ущерб от действий мошенников составил 1,6 млрд руб. Удельный вес таких преступлений также был больше — около 40% от общего числа.

Антон Голицын