Министром сельского хозяйства Кубани переназначен Федор Дерека

Федор Дерека переназначен министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Федор Дерека родился 4 февраля 1977 года в станице Павловской Краснодарского края. Он окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Агрономия» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при правительстве РФ. Затем защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.

В период с 1999 по 2007 год Федор Дерека работал в ЗАО «Рассвет» Павловского района. Затем занимал должность заместителя генерального директора по производству ЗАО «Путиловец Юг». Несколько лет Федор Дерека был генеральным директором ООО «Барсук», специализирующегося на растениеводстве, животноводстве молочного направления, птицеводстве и коневодстве.

В 2017 году стал министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Алина Зорина