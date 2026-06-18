Краснодарский край проработает новые правила продажи вейпов с бизнесом

Депутаты Заксобрания Краснодарского края (ЗСК) совместно с бизнес-сообществом и региональным департаментом потребсферы проработают вопрос о дополнительных ограничениях мест розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, а также возможный полный запрет продажи вейпов. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил председатель комитета по развитию АПК и потребительскому рынку ЗСК Сергей Орленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Соответствующие полномочия регионы получили после принятия Госдумой в окончательном чтении закона о регулировании оборота табачной продукции. Документ позволяет субъектам РФ с 1 марта 2027 года вводить тотальный запрет на реализацию вейпов на своей территории.

Как уточнил господин Орленко, детальная разработка краевого законопроекта начнется сразу после подписания федерального закона президентом и его официальной публикации. При условии согласования всех позиций с профильными ведомствами и заинтересованными сторонами документ будет внесен на рассмотрение пленарного заседания ЗСК, подчеркнул глава комитета.

Как писал «Ъ», «Опора России» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить Госдуме и правительству исключить из законопроекта о лицензировании оптовой и розничной торговли табаком поправку о праве регионов самостоятельно вводить запрет на продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей для них.

«Опора России» считает, что право регионов самостоятельно запрещать ЭСДН приведет к дроблению единого экономического пространства и сделает условия работы непрозрачными для бизнеса. В одних субъектах РФ продажа находящейся в федеральном обороте продукции будет разрешена, в то время как в других запрещена. Добросовестные предприниматели столкнутся с риском закрытия точек, а в отдельных регионах сформируется нелегальный рынок ЭСДН. Сама по себе вводимая практика лицензирования торговли табаком, по мнению «Опоры России», и так позволит регионам эффективно контролировать оборот никотиносодержащей продукции.

В Минфине «Ъ» заявили, что мера направлена на защиту здоровья населения.

Подробнее — в материале «Субъекты дают прикурить».

Наталья Решетняк