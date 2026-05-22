Субъекты дают прикурить

В преддверии второго чтения законопроекта о лицензировании торговли табаком бизнес убеждает власти исключить из него самую спорную новеллу — право регионов самим запрещать реализацию электронных систем доставки никотина. Дробление единого экономического пространства усложнит условия работы для бизнеса, а потребители продолжат покупать вейпы на теневом рынке. Регионы, впрочем, придерживаются иной логики: они уже готовы штрафовать граждан не только за продажу, но и за хранение никотиносодержащей продукции.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Опора России» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить Госдуме и правительству исключить из законопроекта о лицензировании оптовой и розничной торговли табаком поправку о праве регионов самостоятельно вводить запрет на продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей для них. Об этом говорится в письме организации от 20 мая (копия есть у “Ъ”). В Минфине “Ъ” заявили, что мера прорабатывается правительством в качестве пятилетнего эксперимента. Она направлена на защиту здоровья населения.

«Опора России» считает, что право регионов самостоятельно запрещать ЭСДН приведет к дроблению единого экономического пространства и сделает условия работы непрозрачными для бизнеса. В одних субъектах РФ продажа находящейся в федеральном обороте продукции будет разрешена, в то время как в других запрещена. Добросовестные предприниматели столкнутся с риском закрытия точек, а в отдельных регионах сформируется нелегальный рынок ЭСДН. Сама по себе вводимая практика лицензирования торговли табаком, по мнению «Опоры России», и так позволит регионам эффективно контролировать оборот никотиносодержащей продукции.

В первом чтении законопроект был принят еще осенью 2025 года. На 26 мая 2026 года назначено его рассмотрение во втором чтении. Именно к нему была подготовлена поправка, позволяющая регионам запрещать на своей территории ЭСДН. Ее сформулировали в ответ на высказанную президентом инициативу об ограничении оборота в России такой продукции (см. “Ъ” от 6 ноября 2025 года).

Собеседник “Ъ” в правительстве говорит, что эта поправка изначально появилась как некий компромисс. Источник “Ъ” объясняет, что эта мера — эксперимент: результаты ограничений проанализируют. У бизнес-сообщества идея любых запретов вызвала неприятие. С предложением отказаться от этой политики «Опора России» ранее обращалась к первому вице-премьеру Денису Мантурову (см. “Ъ” от 2 апреля).

Лицензирование оптовой, розничной и развозной торговли табаком по аналогии с алкоголем обсуждается с 2024 года. Предложение выдвинули в Совете федерации. В апреле 2025 года его поддержали в правительстве, а в июле того же года законопроект представил Минфин. Пошлина для дистрибуторов составит 800 тыс. руб. на пять лет, для розницы — 20 тыс. руб. в год. Каждый поставщик или объект должен получать собственное разрешение, а к их помещениям появляются требования.

Многие регионы в рамках готовящейся инициативы решили действовать на опережение. Так, в Пермском крае с 1 марта запретили продавать не только ЭСДН и жидкости для них, но и устройства для нагревания табака. Уже 21 мая депутаты местного заксобрания сразу в двух чтениях приняли поправки, предусматривающие штрафы от 15 тыс. до 100 тыс. руб. за хранение никотинсодержащей продукции с осени этого года.

В Нижегородской области 1,9 тыс. розничным вейп-точкам предложили добровольно отказаться от реализации ЭСДН. 600 объектов уже пошли навстречу властям, а вейп-шопы в торговых центрах начали закрываться. К практике косвенных ограничений прибегали власти Вологодской области: в апреле они сообщили о закрытии 316 вейп-шопов. Высокий интерес регионов к введению ограничений может быть связан с резонансом, который вызывает в обществе тема здоровья молодежи, не исключает источник “Ъ” в федеральном правительстве.

Антон Алиханов, глава Минпромторга, июнь 2025 года, «РИА Новости»: «Насколько эта продукция качественная и какие у нее долгосрочные последствия для здоровья, я сказать не могу, я не врач, но, судя по всему, не очень хорошие».

Учредитель Союза участников оборота никотиносодержащей продукции (СУОН) Дмитрий Владимиров поясняет, что предприятия уже сталкиваются с расходами на возврат и уничтожение продукции. Из-за принудительной диверсификации ассортимента бизнес, по его словам, вынужден спешно заполнять полки традиционной табачной продукцией, что противоречит логике снижения вреда, говорит эксперт.

Дмитрий Владимиров говорит, что доля нелегального оборота ЭСДН сейчас составляет 65–85%. По его словам, в 2025 году собираемость акцизов от реализации жидкостей сократилась вдвое, а в начале 2026 года отчисления в бюджет в некоторых регионах практически прекратились. Эксперт связывает это не с массовым отказом потребителей от курения, а с уходом этого сегмента в тень. Собеседник “Ъ” на табачном рынке отмечает, что у вейпов в мире пока нет примеров эффективного регулирования.

Александра Мерцалова, Халиль Аминов; Андрей Репин, Нижний Новгород