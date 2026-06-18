В аэропорту Сочи задержано около 40 рейсов

Аэропорт Сочи 18 июня выполняет плановые рейсы по расписанию. Задержаны более чем на два часа 38 рейсов, в том числе в связи с ограничениями воздушного пространства в аэропортах Московского авиационного узла, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За сутки воздушная гавань планирует обслужить 19,5 тыс. пассажиров на прилет и 21 тыс. на вылет. Суточный план полетов предусматривает 127 рейсов на прибытие и 140 — на вылет. С начала суток обслужено 32 рейса на прилет (более 4,3 тыс. пассажиров) и 36 рейсов на вылет (почти 5,5 тыс. пассажиров).

Обстановка в аэропорту спокойная, скоплений пассажиров в терминале нет. Все операции — от регистрации до посадки — выполняются в штатном режиме.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейса у авиакомпании, следить за аудиообъявлениями в терминале, информацией на электронных табло и на официальном сайте аэропорта.

Алина Зорина