Общежитие цирка в Ярославле отремонтирует местная компания

ФКП «Росгосцирк» заключит контракт на капитальный ремонт общежития Ярославского цирка с местной компанией ООО «Оникс», ставшей победителем торгов. Соответствующий протокол размещен на портале закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Панорамы Фото: Яндекс.Панорамы

Ярославское ООО «Оникс» стало единственным участником аукциона и предложило выполнить работы по начальной цене — 501,7 млн руб. Компания работает в Ярославле с 2002 года в сфере строительства. По итогам 2025 года выручка составила 471 млн руб. (+144%), прибыль — 1,4 млн руб. (-86%). Организация проводила ремонтные работы по заказу ФГБУЗ Санаторий «Углич», МОУ СОЦ «Образовательный комплекс №2» и РГАТУ им. Соловьева. В частности, сейчас ремонтирует общежитие вуза в Рыбинске на улице Свободы.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что подрядчику предстоит отремонтировать пятиэтажное здание 1965 года постройки на улице Володарского, 10, признанное аварийным. Работы должны быть завершены не позднее 15 ноября 2028 года.

Алла Чижова