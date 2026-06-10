В Ярославле за полмиллиарда отремонтируют общежитие цирка

Объявлены торги по поиску подрядной организации для капитального ремонта общежития Ярославского цирка. Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Панорамы Фото: Яндекс.Панорамы

Заказчиком работ выступает ФКП «Росгосцирк». Пятиэтажное здание 1965 года постройки находится на улице Володарского, 10. По итогам обследования общежитие признали аварийным. В частности, заметны многочисленные трещины на штукатурном слое цоколя, кирпичная кладка по периметру стен имеет следы эрозии, на балконных плитах выявлены следы глубокой эрозии бетонной поверхности.

Капремонт будет выполнен в три этапа. На первом запланирована корректировка проектно-сметной документации, на втором — проведение противоаварийных работ по усилению фундамента, кирпичной кладки наружных стен фасадов и ремонт кровли. Их планируют выполнить до 25 ноября 2026 года. На третьем этапе непосредственно проведут капремонт, включая поставку, монтаж и пусконаладку инженерного и технологического оборудования. Все работы должны быть завершены не позднее 15 ноября 2028 года.

Начальная цена контракта определена в 501 млн руб. В настоящий момент прием заявок уже завершен, идет работа комиссии.

Ранее Росгосцирк сообщал, что до 2030 года будут отремонтированы 12 общежитий компании в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Ростове-на-Дону, Саратове, Ярославле и Кирове. Работы запланированы в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Алла Чижова